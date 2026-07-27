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27 июля, 22:45

Происшествия

Во Франции из-за пожаров появились огненные облака с молниями

Во Франции из-за пожаров появились огненные облака с молниями

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Во Франции сильные лесные пожары привели к образованию редких огненных облаков, внутри которых возникают молнии, разжигающие новые очаги и затрудняющие тушение. В Испании также горят леса: эвакуирован пригород Мадрида, в Каталонии и Арагоне огонь уничтожает виноградники и оливковые рощи.

Местные жители помогают пожарным, используя лопаты и ведра. По прогнозам синоптиков, в южную часть Европы возвращается аномальная жара, что может ухудшить ситуацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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