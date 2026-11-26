Сергей Собянин в личном блоге подвел итоги сезона благоустройства в четырех округах Москвы. В этом году обновили дворы и создали новые пространства для спорта и отдыха.

На северо-западе города оборудовали пять таких зон с тренажерами и теннисными столами, а на 2-й Нововатутинской улице открыли спортивный кластер. Также благоустроили территорию у Черного озера в Зеленограде. Там появились игровые и спортивные зоны, причал для рыбаков, а бронзовых пеликанов отреставрировали и вернули на прежнее место.

Детские городки оборудовали в Южном Тушине, Силине и Коммунарке, а площадки появились в семи населенных пунктах Вороново. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.