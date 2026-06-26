Путин продлил запрет на поставки нефти по потолку цен

Владимир Путин продлил на 1,5 года запрет на поставки российских нефти и нефтепродуктов по потолку цен, введенному западными странами. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Страны G7 и Евросоюза запретили транспортировку и сопутствующие услуги для нефти дороже 44,1 доллара за баррель. Указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года и уже продлевался несколько раз.

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