Подросток создал террористическую сеть в Дагестане

В Дагестане арестован 17-летний подросток, создавший международную террористическую сеть, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. По словам задержанного, его организация занималась пропагандой движения "Колумбайн" (признано террористическим и запрещено в России).

Подросток администрировал ресурсы с аудиторией более 200 тысяч подписчиков. Он обвиняется в приготовлении к убийствам школьников в разных регионах России, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Бурятию.

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