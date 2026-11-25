Госдума приняла закон об изменении правил поступления в вузы для победителей и призеров олимпиад. Право на зачисление без вступительных испытаний сохранят только победители. Призерам будут начислять 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету.

Новый порядок будет действовать для олимпиад, проводимых с текущего учебного года. При поступлении будут учитывать только результаты, полученные в 10 и 11 классах.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.