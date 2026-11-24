Новую школу с двумя спортзалами открыли в Очаково-Матвеевском. В церемонии открытия принял участие Сергей Собянин.

Четырехэтажное здание построили за 16 месяцев в рамках Адресной инвестиционной программы. В нем оборудовали два спортивных зала и предусмотрели отдельные блоки для начальной, основной и старшей школы.

Ученики смогут заниматься по городским образовательным проектам "Инженерный класс в московской школе", "Математическая вертикаль" и "ИТ-вертикаль". Со следующего учебного года планируется запустить "Физико-математическую вертикаль".

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.