Москва готова к сезону зимнего отдыха. В парках, скверах и жилых кварталах столицы оборудовали катки, лыжные трассы, горки, снежные городки и универсальные площадки для зимних видов спорта. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Одним из главных мест зимнего сезона станет каток в Парке Горького. Он откроется 4 декабря и начнет свой 95-й сезон. Площадь обновленной ледовой площадки превысит 18 тысяч квадратных метров, а общая протяженность дорожек и аллей составит 2,3 километра.

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