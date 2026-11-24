В Госдуму внесли законопроект о квотах на иностранные фильмы. Четыре раза в год на протяжении 45 дней зрители в кинотеатрах будут смотреть только отечественные премьеры. Все иностранные студии за право попасть на экраны российских кинотеатров должны будут доплатить пять миллионов рублей за фильм и три миллиона за анимацию.

Президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов, комментируя инициативу, отметил, что под действие законопроекта могут попасть и ленты из дружественных России стран.

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