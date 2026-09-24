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24 сентября, 15:15

Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах

Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах

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Блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении Джигана в родительских правах. Савеловский суд рассмотрит дело. У пары четверо общих несовершеннолетних детей, их мать также требует определить место жительства детей с ней.

Накануне СМИ сообщили о нетрезвом дебоше, который, по их данным, Джиган устроил летом в своем доме. Утверждается, что артист с карабином удерживал домашний персонал, а дети прятались в шкафу. После этого Джигана отправили в реабилитационный центр в Израиле.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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