Москвичи пожаловались на рекламные фургоны, все чаще появляющиеся в городе

Москвичи жалуются на рекламные фургоны, которые все чаще появляются в городе. Чтобы продать свои услуги, бизнесмены перекрывают дорогу пешеходам и мешают автомобилистам, а во дворах занимают парковочные места, которых и так не хватает.

Можно ли бороться с такой рекламой? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.