24 сентября, 11:30Транспорт
Москвичи пожаловались на рекламные фургоны, все чаще появляющиеся в городе
Москвичи жалуются на рекламные фургоны, которые все чаще появляются в городе. Чтобы продать свои услуги, бизнесмены перекрывают дорогу пешеходам и мешают автомобилистам, а во дворах занимают парковочные места, которых и так не хватает.
Можно ли бороться с такой рекламой? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.
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