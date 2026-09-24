Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября, 11:15

Общество

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в России

Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в России

"Утро": 11 градусов ожидается в Москве вечером 24 сентября

"Московский чекап" выявил признаки преждевременного старения у 10% участников

"Утро": москвичам рассказали о погоде 24 сентября

"Миллион вопросов": стоматолог рассказал, как сделать улыбку здоровой и красивой

"Утро": скорость ветра в Москве 24 сентября составит 8–12 м/с

"Качество жизни": врач рассказала про кето-диету

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 60% 24 сентября

Голосовые сообщения могут снижать производительность труда на 20%

Ремонт стал самым популярным способом дополнительного заработка

В России выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировали 734 тысячи случаев заражения, что на треть больше показателя предыдущей недели.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики. Специалисты рекомендуют регулярно мыть руки, по возможности избегать мест массового скопления людей и своевременно проходить вакцинацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как узаконить перепланировку и не потерять квартиру?

При желании сделать перепланировку нужно обращаться в БТИ

Сначала на место выезжает специалист, а затем собственника направляют по дальнейшему алгоритму действий

Читать
закрыть

Что не так с теорией о подмене Солнца?

Пользователи Сети развили новую теорию заговора

Читать
закрыть

Генетический скрининг для будущих родителей войдет в ОМС в 2027 году

Метод позволяет выявить носительство определенных генов и хромосомных маркеров

Читать
закрыть

Как новая "Семейная ипотека" повлияет на рынок недвижимости?

Эксперты допускают снижение продаж новостроек не менее чем на треть

Предполагается, что будет заметный крен в сторону загородного рынка

Читать
закрыть

Почему Китай-Город в Москве превратился в место встречи неформалов?

Молодые люди приходят сюда ради новых знакомств и ярких эмоций

Читать
закрыть

Чем косметологические процедуры угрожают россиянам?

Косметолог из Калининграда повредила клиентке тройничный нерв во время увеличения губ

У девушки началось онемение, отек и прострелы в ухе

Читать
закрыть

Чем грозит планете экстремальное усиление Эль-Ниньо?

Более 450 тысяч человек могут погибнуть к февралю 2026 года из-за аномальной жары

Читать
закрыть

Зачем в РФ хотят усилить контроль за средствами граждан?

Финансовые организации будут следить за компаниями, которые работают с большими объемами наличных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика