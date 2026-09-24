Заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла в России

В России выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. За последнюю неделю в стране зарегистрировали 734 тысячи случаев заражения, что на треть больше показателя предыдущей недели.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики. Специалисты рекомендуют регулярно мыть руки, по возможности избегать мест массового скопления людей и своевременно проходить вакцинацию.

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