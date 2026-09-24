В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 сентября

Наиболее плотное движение 24 сентября наблюдается на Ярославском, Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону центра Москвы. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Артем Пелевин.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Ленинградском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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