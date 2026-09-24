Два новых маршрута проекта "Москва – область" заработают с 26 сентября. Первый получит № 1568 и свяжет станцию метро "Тушинская" и Красногорск, другой – № 1823, он будет курсировать между Мытищами и станцией "Медведково".

Для пассажиров сохранят все льготы по социальным картам москвича и жителя Московской области. Для школьников и студентов столичных учебных заведений доступны абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30 и 90 дней по карте москвича.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.