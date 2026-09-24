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24 сентября, 07:15

Город

Специалисты подготовили около 74 тысячи зданий в Москве к отопительному сезону

Специалисты подготовили около 74 тысячи зданий в Москве к отопительному сезону

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Москва полностью готова к отопительному сезону. С мая по август специалисты подготовили около 74 тысяч зданий и провели гидравлические испытания на 19,5 тысячи километров тепловых сетей.

Фиксированной даты начала отопительного сезона нет. Согласно действующим правилам, отопление включают, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение пяти суток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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