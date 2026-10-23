Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 23 октября

В Кремле подтвердили договоренность Москвы и Киева о перемирии в Алешках Херсонской области для эвакуации мирного населения. По оценке пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, процесс может продлиться несколько дней.

Временные ограничения на полеты сняты во Внукове и Домодедове. Аэропорты вернулись к штатной работе. Ранее ограничения также отменили в Шереметьеве и Жуковском. Сейчас авиакомпании проводят корректировку расписания.

В Москве приступили к проектированию и строительству 11-ти "школ будущего". Одна из них – в Пресненском районе. Четырехэтажное здание будет выделяться своим уникальным цветочным фасадом.

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