Путин заявил о готовности России возобновить трехсторонние переговоры по Украине

Владимир Путин сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние контакты по украинскому урегулированию. Об этом президент рассказал в интервью Павлу Зарубину.

Целью переговоров станет обсуждение вопросов обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения. Как подчеркнул глава государства, речь идет именно об окончательном варианте договоренностей, а не о краткосрочной приостановке боевых действий.

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