Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 11:00

Мэр Москвы

Сергей Собянин: в Москве появилась улица Героев-Железнодорожников

Сергей Собянин: в Москве появилась улица Героев-Железнодорожников

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В Москве появилась улица Героев-Железнодорожников. Такое название в память об участниках Великой Отечественной войны присвоили Проектируемому проезду № 5108, рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Новая улица проходит между улицами Подольских Курсантов и Липецкой, на границе районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Ранее неподалеку находилось вагонное депо, многие сотрудники которого в 1941 году добровольцами отправились на фронт. В 1970-х годах рядом со станцией Бирюлево-Товарная Павелецкого направления установили мемориал.

Теперь память о вкладе железнодорожников в Победу увековечили в названии улицы. За это решение в проекте "Активный гражданин" проголосовали более 150 тысяч москвичей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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