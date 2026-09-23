Популярность зарядных станций для электрокаров выросла в Москве

Популярность зарядных станций для электрокаров в Москве заметно выросла. По данным статистики, в 2026 году москвичи воспользовались станциями более 2 миллионов раз – это вдвое превышает суммарный показатель за предыдущие 5 лет.

При этом число подключений продолжает расти ежедневно. Сеть "Энергия Москвы", которую 6 лет назад запускали как пилотный проект, на сегодняшний день превратилась в масштабную инфраструктуру.

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