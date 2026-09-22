Общественники предложили ввести права для водителей электровелосипедов

Общественники в России подняли вопрос о необходимости введения прав на управление электровелосипедами. По их словам, такие средства должны требовать наличия необходимых документов. Однако есть и противники идеи.



Некоторые эксперты считают, что курьеры не будут получать права, а пересядут на самокаты. Сервис доставки от этого пострадает и станет менее удобным.



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