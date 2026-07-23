23 июля, 06:30Политика
Машиностроительный холдинг Италии получил рекордные оборонные заказы на фоне милитаризации
Рекордные оборонные заказы получил машиностроительный холдинг Италии на фоне милитаризации Европы. Представители компании сообщили, что объем заказов составил почти 24 миллиарда евро.
Ранее Италия одобрила 12 пакетов военной помощи Украине, в которые вошли системы ПВО и бронетехника. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост военных расходов в Европе не способствует разрядке обстановки.
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