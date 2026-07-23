Рекордные оборонные заказы получил машиностроительный холдинг Италии на фоне милитаризации Европы. Представители компании сообщили, что объем заказов составил почти 24 миллиарда евро.

Ранее Италия одобрила 12 пакетов военной помощи Украине, в которые вошли системы ПВО и бронетехника. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост военных расходов в Европе не способствует разрядке обстановки.

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