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23 июля, 06:30

Политика

Машиностроительный холдинг Италии получил рекордные оборонные заказы на фоне милитаризации

Машиностроительный холдинг Италии получил рекордные оборонные заказы на фоне милитаризации

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Рекордные оборонные заказы получил машиностроительный холдинг Италии на фоне милитаризации Европы. Представители компании сообщили, что объем заказов составил почти 24 миллиарда евро.

Ранее Италия одобрила 12 пакетов военной помощи Украине, в которые вошли системы ПВО и бронетехника. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рост военных расходов в Европе не способствует разрядке обстановки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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