В ГД рассказали, каким может быть ужесточение наказания за домашнее насилие

Обсуждаемый законопроект о домашнем насилии предполагает, что наказание за него может включать лишение свободы, а также запрет занимать определенные должности сроком до 3-х лет. Об этом рассказала первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева.



Поправки могут быть внесены в статью 116 УК РФ. Предлагается включить новый подпункт, согласно которому побои, совершенные в отношении близкого, например сожителя без официально зарегистрированного брака, родственника или беременной женщины, будут квалифицироваться как уголовное преступление при первом установленном случае.

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