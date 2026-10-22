Собянин дал старт строительству уникального межмузейного комплекса в Коммунарке

В Коммунарке начали строить межмузейный депозитарно выставочный комплекс. Старт работам дал Сергей Собянин.

Комплекс станет крупнейшим в России фондохранилищем и выставочной площадкой, которая объединит фонды городских и федеральных музеев, в том числе Третьяковской галереи.

В пятиэтажном здании будут показывать экспонаты, которые сейчас хранятся в закрытых запасниках. Комплекс планируют открыть в 2028 году.

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