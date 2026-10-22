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22 октября, 13:45

Культура

Союз театральных деятелей России отмечает 150 лет со дня основания

Союз театральных деятелей России отмечает 150 лет со дня основания

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Союзу театральных деятелей России исполнилось 150 лет. В Москве в Театре на Страстном проходит съезд делегатов со всей страны. В нем участвуют актеры, режиссеры, театральные менеджеры и искусствоведы.

Одна из тем обсуждения связана с тем, как сделать театральное искусство доступнее для зрителей из разных регионов России. Для этого планируют развивать гастрольные проекты и использовать мультимедийные технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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