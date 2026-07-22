Юбилейная ночная экскурсия на ретропоезде 1935 года пройдет в Москве

Юбилейная ночная экскурсия на ретропоезде 1935 года пройдет с 31 июля на 1 августа в электродепо "Измайлово".

Гости смогут погрузиться в атмосферу прошлого и прокатиться на историческом составе по станциям Арбатско-Покровской и Филевской линий.

В программе экскурсии также выступления артистов проекта "Музыка в метро" и постановка от театральной студии. Записаться на экскурсию можно на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.