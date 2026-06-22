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22 июня, 23:45

Общество

Герой России Казымов встретился с труженицами тыла в районе Митино

Герой России Казымов встретился с труженицами тыла в районе Митино

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Герой России, участник СВО Эдуард Казымов 22 июня встретился с труженицами тыла в районе Митино. Он вручил им цветы, а также передал письма и памятные подарки от Владимира Путина.

Казымов напомнил, что победа советского народа в Великой Отечественной войне была невозможна без тех, кто каждый день совершал трудовой подвиг у станков, в поле, в госпиталях и на строительстве оборонительных рубежей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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