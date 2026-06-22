В Кремле прокомментировали ситуацию с бензином в Крыму

Ситуацию с бензином, которая сложилась в Крыму, прокомментировали в Кремле. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти ведут напряженную работу, чтобы минимизировать последствия от действий киевского режима и наладить обеспечение населения топливом.

Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что на местных АЗС прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц.

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