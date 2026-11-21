Студенты московских колледжей стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". По итогам соревнований награды получили 29 москвичей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие студенты из 40 регионов России. Они соревновались в 12 направлениях, в том числе в сферах спорта, психологии, медиа и туризма. Участники представили собственные проекты.

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