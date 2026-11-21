21 ноября, 11:15Мэр Москвы
Собянин: студенты московских колледжей завоевали награды на конкурсе "Большая перемена"
Студенты московских колледжей стали победителями всероссийского конкурса "Большая перемена". По итогам соревнований награды получили 29 москвичей. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.
Финал конкурса прошел в Нижнем Новгороде. В нем приняли участие студенты из 40 регионов России. Они соревновались в 12 направлениях, в том числе в сферах спорта, психологии, медиа и туризма. Участники представили собственные проекты.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.