Второй инвестиционно-промышленный форум проходит в Москве

В Москве проходит второй инвестиционно-промышленный форум. Он объединил инвесторов, производителей и разработчиков технологий. Среди главных тем – международное сотрудничество, выход на новые рынки и внедрение искусственного интеллекта в производство.

В столице работают более 4,7 тысячи предприятий. Форум дает им возможность найти деловых партнеров, привлечь инвестиции и представить собственные разработки.

Мероприятие проходит на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва" и продлится до 25 октября. Страной-партнером в этом году стал Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.