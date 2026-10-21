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21 октября, 12:00

Экономика

Второй инвестиционно-промышленный форум проходит в Москве

Второй инвестиционно-промышленный форум проходит в Москве

В Москве открылся второй инвестиционно-промышленный форум

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В Москве проходит второй инвестиционно-промышленный форум. Он объединил инвесторов, производителей и разработчиков технологий. Среди главных тем – международное сотрудничество, выход на новые рынки и внедрение искусственного интеллекта в производство.

В столице работают более 4,7 тысячи предприятий. Форум дает им возможность найти деловых партнеров, привлечь инвестиции и представить собственные разработки.

Мероприятие проходит на площадке особой экономической зоны "Технополис "Москва" и продлится до 25 октября. Страной-партнером в этом году стал Китай. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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