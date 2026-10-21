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21 октября, 11:30

Политика

Госдума рассмотрит кандидатуры на должности в кабмин 21 октября

Госдума рассмотрит кандидатуры на должности в кабмин 21 октября

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Госдума 21 октября рассмотрит пять кандидатур на должности в правительстве. На пост вице-премьера – министра финансов претендует Антон Силуанов. Ирина Окладникова может занять пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства, Андрей Никитин – должность вице-премьера – министра транспорта.

Олег Кожемяко предложен на пост вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Минтранс РФ может возглавить глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Все кандидатуры Михаил Мишустин предложил на встрече с Владимиром Путиным. Президент их утвердил, теперь решение предстоит принять Госдуме. На заседании претенденты представят свои программы и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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