Госдума рассмотрит кандидатуры на должности в кабмин 21 октября

Госдума 21 октября рассмотрит пять кандидатур на должности в правительстве. На пост вице-премьера – министра финансов претендует Антон Силуанов. Ирина Окладникова может занять пост вице-премьера – руководителя аппарата правительства, Андрей Никитин – должность вице-премьера – министра транспорта.

Олег Кожемяко предложен на пост вице-премьера – полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. Минтранс РФ может возглавить глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Все кандидатуры Михаил Мишустин предложил на встрече с Владимиром Путиным. Президент их утвердил, теперь решение предстоит принять Госдуме. На заседании претенденты представят свои программы и ответят на вопросы депутатов, после чего состоится голосование.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

