"Деньги 24": падение спроса привело к сокращению предложения апартаментов в Москве

Падение спроса на апартаменты в Москве привело к сокращению предложения на рынке этой недвижимости. В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, а соседи могут использовать помещения для посуточной аренды, хранения товаров или оказания услуг.

Кроме того, апартаменты считаются нежилой недвижимостью и облагаются налогом на имущество по повышенной ставке. Ранее покупатели рассматривали апартаменты как более дешевую альтернативу квартирам и рассчитывали, что их в будущем приравняют к жилью.

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