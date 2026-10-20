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20 октября, 16:30

Город

"Деньги 24": падение спроса привело к сокращению предложения апартаментов в Москве

"Деньги 24": падение спроса привело к сокращению предложения апартаментов в Москве

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Падение спроса на апартаменты в Москве привело к сокращению предложения на рынке этой недвижимости. В апартаментах нельзя оформить постоянную регистрацию, а соседи могут использовать помещения для посуточной аренды, хранения товаров или оказания услуг.

Кроме того, апартаменты считаются нежилой недвижимостью и облагаются налогом на имущество по повышенной ставке. Ранее покупатели рассматривали апартаменты как более дешевую альтернативу квартирам и рассчитывали, что их в будущем приравняют к жилью.

Подробнее – в программе "Деньги 24".

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