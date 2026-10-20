20 октября, 15:15Город
Реставрация Гостиного Двора в Москве начнется в феврале 2027 года
В Москве в феврале начнется реставрация Гостиного Двора. Во время обследования специалисты выявили сильный износ здания. Последний раз масштабные работы там проводили более 30 лет назад.
Работы будут вести поэтапно. Сначала приведут в порядок стеклянную кровлю над атриумом: обновят гидроизоляцию, укрепят конструкции и заменят стекла. Затем специалисты займутся фасадами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.