Реставрация Гостиного Двора в Москве начнется в феврале 2027 года

В Москве в феврале начнется реставрация Гостиного Двора. Во время обследования специалисты выявили сильный износ здания. Последний раз масштабные работы там проводили более 30 лет назад.

Работы будут вести поэтапно. Сначала приведут в порядок стеклянную кровлю над атриумом: обновят гидроизоляцию, укрепят конструкции и заменят стекла. Затем специалисты займутся фасадами.

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