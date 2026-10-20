В Хамовниках после реставрации открыли здание Поливановской гимназии

В Хамовниках завершили масштабную реставрацию исторического здания Поливановской гимназии. Сейчас здесь работают две школы искусств – музыкальная имени В. И. Мурадели и художественная имени В. А. Серова. В них занимаются более 1,2 тысячи юных москвичей.

В здании обновили учебные классы, установили современное оборудование и мебель. В музыкальной школе появился концертный зал с новым звуковым и световым оборудованием, а в художественной – муфельные печи, гончарные круги и компьютеры для занятий дизайном.

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