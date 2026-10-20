Кардиолог оценил влияние погоды на самочувствие москвичей

Четкой связи между изменениями погоды и ростом числа обращений пациентов к врачам нет. Об этом рассказал врач терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, высокое атмосферное давление не настолько критично для организма, чтобы большинство людей заметно ощущали его влияние на самочувствие. Сейчас в Москве давление составляет 766 миллиметров ртутного столба.

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