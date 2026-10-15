"Время московское": 1993 год

В 1993 году в Москве парадоксально уживались два разных мира. В одном – глянцевый западный фасад с неоновыми вывесками и роскошными казино, в другом – колоссальная инфляция. Жизнь становится все труднее, но не стоит на месте.

Зачем Москве понадобился свой Манхэттен? Где находилось самое злачное место столицы? На что город вдохновил короля поп-музыки Майкла Джексона? Как всего несколько дней изменили историю всей страны?

Чем жила столица в 1993 году? Об этом – в программе "Время московское".