"Мой район. Место встречи": Войковский район с Дмитрием Муляром

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист РФ Дмитрий Муляр расскажет о Войковском районе. Современные технологии здесь продолжают промышленные традиции. Район называли "архитектурной энциклопедией".

В выпуске прогуляются по обновленным скверам Войковского района и увидят памятник "Ерунде". Отдельное внимание уделят спортивным достижениям района и основам фехтования. Зрители узнают, где в Войковском районе хранят традиции и готовят будущих мастеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".