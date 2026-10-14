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14 октября, 11:30

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"Мой район. Место встречи": Войковский район с Дмитрием Муляром

"Мой район. Место встречи": Войковский район с Дмитрием Муляром

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В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" заслуженный артист РФ Дмитрий Муляр расскажет о Войковском районе. Современные технологии здесь продолжают промышленные традиции. Район называли "архитектурной энциклопедией".

В выпуске прогуляются по обновленным скверам Войковского района и увидят памятник "Ерунде". Отдельное внимание уделят спортивным достижениям района и основам фехтования. Зрители узнают, где в Войковском районе хранят традиции и готовят будущих мастеров.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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