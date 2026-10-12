Арт-эксперт рассказала о главных событиях Московской музейной недели

В Москве стартовала музейная неделя. Более 30 городских музеев и выставочных залов можно посетить бесплатно. Арт-эксперт Елена Шарова рассказала, на какие площадки стоит обратить внимание.

В числе рекомендаций – музей Марины Цветаевой, музей Михаила Булгакова и все филиалы Московского музея современного искусства. Также можно посетить Музей Тропинина. Для семейного похода подойдет Музей Москвы, где проходит выставка "Ученые дамы".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

