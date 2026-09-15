"Мой район. Место встречи": район Ново-Переделкино с Прохором Дубравиным

Ново-Переделкино – район, тесно связанный с историей русской литературы. Рядом находится знаменитый писательский городок Переделкино, где жили и работали Борис Пастернак, Корней Чуковский, Булат Окуджава и Евгений Евтушенко. Здесь до сих пор сохраняют память о великих авторах и поддерживают традиции чтения.

В новом выпуске актер театра и кино Прохор Дубравин расскажет, почему Ново-Переделкино называют "литературной Меккой столицы" и как книги помогают обрести душевное равновесие.

Как в Ново-Переделкине сохраняют традиции, вдохновлявшие великих поэтов и прозаиков? Об этом – в программе "Мой район. Место встречи".