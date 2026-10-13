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13 октября, 11:30

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"Мой район. Место встречи": район Кузьминки с Сергеем Баталовым

"Мой район. Место встречи": район Кузьминки с Сергеем Баталовым

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Кузьминки – это район, где памятники архитектуры соседствуют с современной городской средой. Там находится знаменитая усадьба Голицыных, а рядом раскинулся огромный парк с дубами-долгожителями. Заслуженный артист РФ Сергей Баталов живет в Кузьминках почти 40 лет. Усадьба и парк "Кузьминки" стали для него одними из любимых мест в районе.

Вместе с москвоведом Виталием Калашниковым в программе выяснили, откуда появились знаменитые львы-стражи усадьбы, какие легенды хранит это место, и можно ли найти там клад.

Реставратор Елена Пилипенко рассказала, как возвращают к жизни исторические скульптуры, и какие неожиданные находки порой скрываются под слоем краски.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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