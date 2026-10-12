"Мой район. Место встречи": район Новогиреево с Александрой Ребенок

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" актриса театра и кино Александра Ребенок поделится воспоминаниями о районе Новогиреево, где прошли ее детство и юность.

Зрители узнают об истории района и уникальном дачном поселке, аналогов которому в начале XX века не было. Гости студии расскажут о развитии уличного искусства в Новогирееве, покажут, где можно увидеть муралы и галереи под открытым небом.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".