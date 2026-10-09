"Мой район. Место встречи": район Очаково-Матвеевское с Ириной Грибулиной

В новом выпуске программы "Мой район. Место встречи" расскажут о столичном районе Очаково-Матвеевское. Вместе с заслуженной артисткой РФ Ириной Грибулиной зрители узнают историю района, его тайны и легенды, вспомнят, в каком фильме можно увидеть местные пейзажи, и где жил Владимир Высоцкий, когда звонил Марине Влади.

Герои программы также расскажут, почему район называют поэтическим, какие песни Высоцкий сочинил в этих местах и кто сегодня сохраняет традиции народного песнопения. Гости студии обсудят, как раскрыть в себе талант к стихосложению и где в Очаково-Матвеевском читают стихи.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".