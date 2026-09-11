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11 сентября, 11:25

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"Мой район. Место встречи": район Строгино с Виктором Зинчуком

"Мой район. Место встречи": район Строгино с Виктором Зинчуком

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Строгино – это один из самых зеленых и водных районов Москвы: с трех сторон его омывает Москва-река, а парки и набережные занимают больше половины территории. Там находится знаменитый стадион "Янтарь" – место притяжения для спортсменов всех возрастов. Живописные берега Строгинского затона вдохновляли когда-то певца Федора Шаляпина, художника Виктора Васнецова и меценатов Третьяковых.

В этом выпуске гитарист-виртуоз, заслуженный артист РФ, участник футбольной команды "Старко" и частый гость строгинских спортивных площадок Виктор Зинчук расскажет, как ему удалось сбросить больше 20 килограммов и оставаться в форме после 50 лет.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

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Программа: Мой район. Место встречи
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