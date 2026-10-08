Спектакль "Таська" показали в театре "Школа драматического искусства"

В столичном театре "Школа драматического искусства" показали спектакль "Таська" о жизни первой жены писателя Михаила Булгакова Татьяны Лаппы. Зрители становятся не только свидетелями, но и участниками самых тяжелых событий в судьбе этой семьи. Режиссером-постановщиком выступил Глеб Черепанов.

Спектакль напомнит, что именно в союзе с Лаппой Булгаков стал писателем. Она давала супругу почву для творчества

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