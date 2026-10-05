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05 октября, 14:45

Культура

Москвичам рассказали, какие выставки стоит посетить в октябре

Москвичам рассказали, какие выставки стоит посетить в октябре

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Октябрь может стать одним из самых насыщенных месяцев для любителей искусства в Москве, считает культурный обозреватель Евгения Смурыгина.

Среди главных выставок она выделила экспозицию "Алмазная колесница" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, посвященную религиозным артефактам. Также в список вошла выставка "Русский музей в ЗИЛАРТе".

Еще одной площадкой обозреватель назвала Арт-кластер Андрея Тыртышникова, где проходит выставка "Рожденные в 80-е". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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