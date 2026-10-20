Антициклон из Скандинавии вызвал высокое давление в Москве

Обширный антициклон, пришедший в столичный регион со стороны Скандинавии, вызвал аномально высокое атмосферное давление в Москве. Сейчас барометры показывают 767 миллиметров ртутного столба, что примерно на 20 единиц выше нормы.

Когда давление вернется к нормальным значениям и ожидаются ли новые скачки, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Также он прокомментировал прогнозы о возможных сильных снегопадах в Москве вплоть до 2070 года.

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