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20 октября, 07:15

Общество

Ученые РАН спрогнозировали сильные снегопады в Москве этой зимой

Ученые РАН спрогнозировали сильные снегопады в Москве этой зимой

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Москву ждут сильные снегопады этой зимой. К такому выводу пришли ученые РАН, проанализировав данные за последние 60 лет и прогнозы на XXI век.

По оценкам специалистов, умеренных осадков станет меньше, однако интенсивность сильных снегопадов останется прежней. Эта тенденция сохранится как минимум до 2070 года.

Прошлой зимой высота снежного покрова у МГУ имени М. В. Ломоносова достигала рекордных 86 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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