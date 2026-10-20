Ученые РАН спрогнозировали сильные снегопады в Москве этой зимой

Москву ждут сильные снегопады этой зимой. К такому выводу пришли ученые РАН, проанализировав данные за последние 60 лет и прогнозы на XXI век.

По оценкам специалистов, умеренных осадков станет меньше, однако интенсивность сильных снегопадов останется прежней. Эта тенденция сохранится как минимум до 2070 года.

Прошлой зимой высота снежного покрова у МГУ имени М. В. Ломоносова достигала рекордных 86 сантиметров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.