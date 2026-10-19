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19 октября, 18:15

Общество

Октябрь в Москве превысит климатическую норму по температуре воздуха на 1,5–2 градуса

Октябрь в Москве превысит климатическую норму по температуре воздуха на 1,5–2 градуса

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Октябрь в Москве превысит климатическую норму по средней месячной температуре воздуха на 1,5–2 градуса. При этом в ночь на 20 октября в столице ожидаются первые за осень заморозки, температура может опуститься до минус 1 градуса. В Подмосковье похолодает до минус 3.

В ближайшие дни в Москве сохранится сухая и солнечная погода, днем воздух будет прогреваться примерно до 10 градусов. Во вторник, 20 октября, атмосферное давление может подняться до 767–768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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