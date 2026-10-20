Телеканал Москва 24 запустил опрос о том, куда родители пристраивают детей на каникулы

Телеканал Москва 24 запустил опрос о том, куда родители пристраивают детей на осенние каникулы. 41% опрошенных ответили, что сами берут отпуск.

При этом 59% заявили, что отправляют детей в лагерь или к бабушкам. Всего в мессенджере MAX проголосовали 737 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



