Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 07:45

Безопасность

В РСТ рассказали о схемах обмана родителей в период осенних каникул

В РСТ рассказали о схемах обмана родителей в период осенних каникул

Мошенники пугают россиян потерей сбережений из-за цифрового рубля

"Московский патруль": росгвардейцы обеспечили безопасность на матче "Динамо" и ЦСКА

"Московский патруль": 22 бойца Росгвардии прошли испытания, чтобы носить знак отличия

"Деньги 24": потери от телефонных мошенников снизились на 35% в России

"Деньги 24": москвичка отдала телефонным мошенникам 450 млн рублей

"Новости дня": россиян предупредили о мошенничестве с заказами на маркетплейсах

Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Мошенники стали создавать фальшивые чаты соседей

"Московский патруль": в столичном СК подвели итоги работы за девять месяцев 2026 года

Мошенники используют период осенних каникул, чтобы обманывать родителей под видом продажи путевок в детские лагеря, на спортивные сборы и языковые интенсивы. Об этом предупредили в Российском союзе туриндустрии.

Злоумышленники обещают бесплатный или льготный отдых, а затем требуют предоплату или дополнительную плату за дорогу, страховку и оформление документов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика