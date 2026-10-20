В РСТ рассказали о схемах обмана родителей в период осенних каникул

Мошенники используют период осенних каникул, чтобы обманывать родителей под видом продажи путевок в детские лагеря, на спортивные сборы и языковые интенсивы. Об этом предупредили в Российском союзе туриндустрии.

Злоумышленники обещают бесплатный или льготный отдых, а затем требуют предоплату или дополнительную плату за дорогу, страховку и оформление документов. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.