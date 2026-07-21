В ООН призвали расследовать удары ВСУ по складам Wildberries

В ООН призвали провести расследование после ударов ВСУ по складам Wildberries в России. Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявил, что атаки, в результате которых погибли или пострадали мирные жители, могут быть расценены как военное преступление.

В Кремле добавили, что компания, а также представители малого и среднего бизнеса понесли значительные убытки. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.