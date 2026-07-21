В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР отметили, что пока Штаты продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым. Ранее Пентагон сообщил о новой волне ударов по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне.

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