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21 июля, 08:15

Происшествия

В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера

В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера

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В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В КСИР отметили, что пока Штаты продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым. Ранее Пентагон сообщил о новой волне ударов по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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