21 июля, 08:15Происшествия
В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера
В Ормузском проливе после взрывов загорелись два нефтяных танкера. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).
В КСИР отметили, что пока Штаты продолжают свои враждебные действия в регионе, Ормузский пролив будет оставаться закрытым. Ранее Пентагон сообщил о новой волне ударов по территории Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне.
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